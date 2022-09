Praha chce koupit za 133,7 milionů od České pošty budovu v Modřanech

Česká pošta podle radního původně chtěla budovu vydražit, ale Praze se podařilo dojednat přímý odkup. „S ohledem na to, že se jedná o jakési přirozené centrum Prahy 12, je zde vize toho, že dojde k rekonstrukci objektu,“ řekl radní Jan Chabr (TOP 09). Pošta by měla v objektu na základě nájemní smlouvy zůstat ještě několik let.