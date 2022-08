Praha hledá partnera pro výstavbu družstevního bydlení v Radlicích

Pražský magistrát vypsal tendr na partnerskou firmu či jiný subjekt, se kterým vytvoří družstvo pro výstavbu bytových domů v Radlické ulici. Partner, vybraný v soutěži, s městem založí družstvo a následně na jeho pozemcích zajistí výstavbu domů. Do družstva poté budou moci vstupovat Pražané, a získat tím byty podle magistrátu až o třetinu levněji, než je tržní cena. Třetinu bytů si nechá město a využije je pro nájemní bydlení.

„Projekt jsme nastavili tak, aby nabídl řešení pro střední třídu obyvatel, kteří by pro sjednání hypotéky z různých důvodů nesplňovali podmínky. Úvěr si v tomto projektu bere družstvo jako celek na celý dům, navíc lze splácení úvěru rozložit na delší dobu. Tento projekt naváže na stoletou tradici družstevnictví v Česku,“ uvedla pražská radní Hana Marvanová (za STAN).

Výhodou modelu je podle zástupců města to, že družstvo nebude muset kupovat pozemek. Ten bude moci odkoupit od města až po splacení úvěru na stavbu domů, takže patrně za 30 let. Zároveň bude družstvo ročně platit poplatek do městského fondu rozvoje dostupného bydlení, který bude sloužit ke zhodnocení městských pozemků a dalšímu rozvoji bytové politiky metropole.