Praha prodlouží slevu na městskou dopravu pro sociálně slabší a Ukrajince

Původně mělo zvýhodnění platit do konce letošního června, v případě potřebných bude pomoc prodloužena o rok a v případě Ukrajinců do 30. září letošního roku. Dnes to schválili městští radní. Zvýhodněná cena je 165 korun za měsíční kupon oproti běžným 550 korunám a 444 korun za čtvrtletní kupon, který normálně stojí 1480 korun.