Praha půjčí Pražské plynárenské dvě miliardy na nákup plynu na další zimu

Rozhodnutí doprovázela mnohahodinová diskuse zastupitelů. Opoziční ODS a ANO kritizovaly fungování společnosti i půjčku. Podle nich by měli zodpovědní politici a manažeři vyvodit osobní důsledky. Zástupci firmy a vedení města kritiku odmítli. Zastupitelé nakonec souhlasili s návrhem opozice, že v PPAS bude proveden audit.

„Důvodem je nákup plynu do zásobníků, aby klienti měli dostatek plynu, který budou moci odebírat. (Úvěr) je poskytován za tržních podmínek na dobu jednoho roku,“ řekl primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). „Připravujeme se na to, že na podzim budeme muset mít k 1. listopadu v zásobnících 80 procent zásob a na to potřebujeme tyto peníze,“ doplnil šéf plynáren Martin Pacovský.