Praha se poprvé od roku 2012 stala nejnavštěvovanější destinací Čechů

V roce 2019, posledním předcovidovém roce, to bylo 1,24 milionu. Do metropole přijelo na dovolenou, na návštěvu či za nákupy zhruba 70 procent Čechů, vyplývá to z dotazníku agentury Czech Tourism. ČTK o tom informovala mluvčí Prague City Tourism (PCT) Klára Janderová.