Praha vypíše soutěž na podobu patic lamp, ve kterých budou dobíjecí stanice

„Ukázalo se, že řešení, které bylo pilotní, v oblasti designu nesplňuje vždy přísné nároky na estetickou podobu - ať už ze strany občanů nebo památkářů. Tak jsme se rozhodli, že se vypíše soutěž na designové řešení spodku lampy. Aby to nebyla jen krabice, ale aby to splňovalo podmínky v rámci širšího centra a památkové rezervace,“ řekl Chabr. Nový design by měly lampy mít od přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí letošního roku.