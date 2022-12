Pražská MHD bude od Vánoc až do 12. února jezdit podle omezených jízdních řádů

Výjimkou bude silvestrovská noc, kdy budou soupravy metra a vybrané denní autobusy jezdit až do 02:30 a posílené budou noční tramvaje. ČTK to dnes sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Již 23. prosince přestanou jezdit školní autobusy.

Na Štědrý den budou autobusy a tramvaje dodržovat sobotní jízdní řády do 18:00, poté přejdou na noční provoz. Metro pojede až do půlnoci, ale po 18:00 v prodloužených dvacetiminutových intervalech. Příměstské vlaky přestanou jezdit mezi 17:00 a 20:00, poté bude zachován omezený provoz přibližně do 22:00 v hodinových intervalech na vybraných linkách.

Na první a druhý svátek vánoční budou spoje MHD jezdit podle nedělních jízdních řádů s některými omezením, například nepojedou linky 58, 143 a 187. Obdobně to bude na Nový rok. Od úterý 27. do 30. prosince a 2. ledna pak budou jízdní řády jako v pracovní den o prázdninách, ale nepojedou tramvaje číslo 4 a 21 a autobusy číslo 187.

Na silvestra budou přes den spoje jezdit podle sobotních jízdních řádů, posílen bude noční provoz. Metro bude jezdit v jednotném intervalu deset minut na všech třech linkách do zhruba 02:30. Posílený noční provoz tramvají začne ve 22:00 a potrvá do 07:00 druhého dne, vozy budou do 03:30 jezdit v intervalu 15 minut a poté do 07:00 každých 20 minut.

V případě autobusů zůstane o silvestrovské noci po 22:00 v provozu 45 vybraných denních linek, a to do 02:00 až 02:30. Poté budou do 07:00 jezdit vybrané noční autobusy. Příměstské vlaky pojedou podle jízdních řádů do zhruba 20:00, poté s výjimkou linky S49 v hodinových intervalech do 22:00.