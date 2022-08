Pražské služby řeší energetikou nezávislost, chce fotovoltaické panely

Na dodávky plynu mají PSAS podle svého mluvčího Radima Many rámcovou smlouvu s Pražskou plynárenskou, ceny má firma fixovány ještě na několik let. Na elektřinu má rámcovou smlouvu s Pražskou energetikou (PRE), kdy však tato smlouva platí do konce letošního roku. „V současné době vedeme jednání o ceně na rok 2023,“ uvedl Mana.