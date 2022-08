Praha hospodařila v 1. pololetí s přebytkem 12,54 miliardy, meziročně více

V příjmech získalo město nejvyšší částku z daní, a to 64,78 miliardy korun, z nichž nejvyšší částku tvoří daň z přidané hodnoty. Druhou nejvyšší položkou byly tzv. transfery, tedy peníze, které dostává město od státu a které využívá především na školství. Město získalo další finance také na nedaňových a kapitálových příjmech.

V celkových výdajích dalo město nejvíce peněz do dopravy a do školství, kam putovalo v obou případech více než 15 miliard korun. Školství a doprava jsou rovněž rozpočtovými kapitolami, kam bylo určeno nejvíce peněz v rámci běžných výdajů. U školství to bylo necelých 14 miliard a v dopravě 13,4 miliardy korun. Na třetím místě je zdravotnictví a sociální oblast.