Pražští hasiči často zasahují na vodě, záchranu trénují na kanálu v Troji

„Z mostu často někdo spadne, nebo pod ním skončí. Velmi často jsou to osoby pod vlivem alkoholu, které pak lovíme ve vodě. V centrální Praze to je bohužel dost častým jevem. Nejhorší situace je samozřejmě v noci, kdy se ta osoba podstatně hůř hledá,“ uvedl ředitel pražských hasičů Luděk Prudil u trojského kanálu, kde se bude až do čtvrtka konat pravidelný výcvik hasičů na klidné i divoké vodě.