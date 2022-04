Projekt opravy vinohradského divadla by měl být hotov do konce roku

„Na konci roku bude hotový a zpracovaný projekt a v ten moment se začne soutěžit zhotovitel. Časově je to tak, že samozřejmě nevíme, jak dlouho bude trvat to výběrové řízení samotné. Na začátku roku 2023 se ale začne se soutěží, kdy předpokládáme, že po půl roce by mohlo být vysoutěženo,“ řekl Sulženko. Přesná výše nákladů bude záviset na podobě projektu a rovněž na výsledku výběrových řízení. Podle dřívějších vyjádření představitelů magistrátu by se však mohly vyšplhat až ke dvěma miliardám korun.