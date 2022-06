Průzkum: Tři čtvrtiny Pražanů neplánují v blízké době nákup nemovitosti

Vlastní bydlení by chtělo 83,8 procenta dotázaných a většina uvedla, že vlastní bydlení je pro ně větší jistotou a svobodou proti pronájmu. „Je to společenský status, Češi rádi bydlí ve vlastním,“ doplnil Michal. Jen 16,2 procenta dotázaných uvedlo, že nepreferují vlastní bydlení, ale více než polovina z nich (56,1 procenta) dodala, že nemají z finančních důvodů jinou možnost.

V dostupném bydlení mají být nájmy o 25 procent pod tržní cenou a být dosažitelné pro potřebné profese (například učitele, zdravotní sestry, ošetřovatelky, policisty). Takové projekty rozjíždí například Česká spořitelna (ČS), která po vzoru mateřské Erste Bank založila společnost ČS Dostupné bydlení a do dvou tří let by mohla nabídnout první byty. „Mělo by jít o přijatelné bydlení, které nemusí být výrazně horší než komerční. Města to ale nespasí,“ řekl Pavel Kelner, člen představenstva ČS Dostupné bydlení.