Průzkum: V případě dalšího růstu cen energií plánuje šetřit osm z 10 domácností

Z konkrétních opatření pro úsporu energií by domácnosti nejčastěji volily snížení teploty v celé domácnosti. Celkem 60 procent domácností by zjišťovalo aktuální spotřebu pomocí samoodečtu, 59 procent domácností by snížilo teplotu v nevyužívaných místnostech či během noci. Víc než polovina domácností by řešila ideální nastavení teploty lednice nebo by snížily teplotu ohřívané vody. Kromě šetření energií by polovina domácností zvážila pořízení úspornějších spotřebičů či žárovek nebo by uvažovala o změně dodavatele.