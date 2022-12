Restaurátoři opraví kašnu na jihovýchodním okraji pražského Mánesova mostu

Problémem je, že ke kašně neexistují podrobné plány, z kterých by bylo patrné, jak přesně funguje. „Historicky se to neřešilo a informace buď chybí, nebo jsou pouze kusé. Nevíme, jak je ´bazén´ izolovaný, jestli má olověnou vanu, kudy vedou trubky, jestli jsou olověné, takže nyní při tom rozebírání hledáme, jak je vlastně kašna sestavená a kudy vedou technologie, abychom ji mohli opravit,“ řekla Strejčková.

Mánesův most je desátým pražským mostem od jihu a slouží pro pěší, auta i MHD. Jeho předchůdcem byl visutý řetězový most nazývaný též Rudolfova či řetězová lávka. Nynější Mánesův most byl vybudován v těsné blízkosti Železné lávky. Stavěl se od roku 1911 a zprovozněn byl 11. března 1914. Do roku 1920 se nazýval Most arcivévody Františka Ferdinanda d'Este. Lávka byla po dokončení mostu zbourána.