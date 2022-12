Starší knihy i nevhodné knižní dárky lze v Praze poslat přes taxi do secondhandu

S heslem Vánoce jsou svátky (ú)klidu bude vytříděné knihy svážet. Lidé si budou moci taxi objednat i během vánočního volna. V Knihobotu pak knihy nafotí a dají do prodeje. Poté co se prodají, obdrží původní majitelé knih peníze z prodeje. Knihobot dnes o tom informoval v tiskové zprávě.

„Před Vánoci se u nás knihy dlouho neohřejí a lidé jsou ochotni za knihu utratit více. Když do Knihobotu pošlete metr knihovny, můžete za něj dostat i 4000 korun - samozřejmě vždy záleží na aktuální poptávce a knižním trhu,“ uvedl zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš.

Knihotaxi je možné si objednat v rámci Prahy na konkrétní čas od 12. prosince až do Tří Králů. Knihy není třeba nijak balit, stačí je předat kurýrovi v ruce. Knihy je třeba vyfotit a fotku přes webový formulář zaslat do Knihobotu. Jeho pracovníci informují zájemce o tom, zda si je vezmou do prodeje. Knihy pak zájemce předá objednanému Knihotaxi.