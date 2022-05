Svatojánské slavnosti začnou v Praze chorvatským odpolednem

Akce bude pokračovat v neděli, kdy se odpoledne uskuteční slavnostní zdobení koní a žehnání koním a jezdcům na Hradčanském náměstí. Vystoupí tam také folklorní, taneční a hudební uskupení z Moravy a Chorvatska. Vpodvečer se koná mše ve svatovítském chrámu, po které vyrazí svatojánské procesí z katedrály na Karlův most. Během procesí podle organizátorů proletí parašutista Marek Rahbani pod pilířem Karlova mostu v místech, kde bylo shozeno tělo Jana Nepomuckého do Vltavy. Krátce na to odstartuje regata chorvatských lodí, na programu je i plavba otužilců.