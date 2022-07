Tramvajová trať do pražských Malešic nemusí mít posudek EIA

Podle předložené dokumentace by dopravní podnik (DPP) chtěl stavbu zahájit na začátku roku 2025 a dokončit ji na konci roku 2027, termín je však předběžný a může se změnit. Trať má být dlouhá 2,3 kilometru a povede středem Počernické ulice ze stávající trati ve Vinohradské ulici do nového obratiště u zastávky Sídliště Malešice. Na trati DPP plánuje šest zastávek s pracovními názvy Hagibor, Na Palouku, Hostýnská, Plaňanská, Tuchorazská a Sídliště Malešice. Zastávky Na Palouku, Plaňanská a Sídliště Malešice by měly obsluhovat tramvaje i autobusy zároveň.