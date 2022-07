Údržba trati v srpnu dva víkendy zastaví tramvaje mezi Libni a Kobylisy

Tramvaje změní trasy a zavedena bude náhradní autobusová doprava X3. Vyplývá to z informací zveřejněných na internetových stránkách dopravního podniku ( DPP ).

Poprvé se kvůli údržbě kolejí tramvaje zastaví v úseku mezi zastávkami Palmovka a Ke Stírce v sobotu 13. srpna přibližně od 4:30 a nepojedou až do půlnoci z neděle 14. na 15. srpna. Provoz bude zastaven obousměrně. Při druhé výluce bude režim přerušení provozu shodný s tím prvním.

Linka číslo 1 pojede po dobu prací ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Palmovka přes Balabenku a zastávku Arena Libeň jih do zastávky Nádraží Libeň. Tramvaj číslo 3 pojede přes Libeňský most, Maniny, Ortenovo náměstí, Nádraží Holešovice, Trojskou a Hercovku. Ze zastávky Kobylisy bude prodloužena přes zastávku Ládví do obratiště Sídliště Ďáblice. Linka číslo 90 bude dočasně zrušena.