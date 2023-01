V centru architektury bude do konce dubna výstava o bydlení v metropoli

To ilustruje prudký růst cen bydlení v Praze, kde podle dat prezentovaných na výstavě stojí běžný byt 13 průměrných ročních příjmů, zatímco například v Belgii je to pět. Jedním z témat je také obecní výstavba, kterou končící magistrátní koalice považovala za zásadní i z hlediska růstu počtu obyvatel v metropoli. „Podle nějakých predikcí je to až 400 000 nových obyvatel do roku 2070 a velice záleží na tom, jak tito lidé budou v našem městě bydlet,“ řekl dnes Hřib.