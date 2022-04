V červnu začne rekonstrukce obchodního domu Máj, potrvá rok a půl

Od 16. května bude Máj uzavřen pro veřejnost. Dřívější plány na přestavbu Máje, který je kulturní památkou, před dvěma lety kritizoval Klub Za starou Prahu. Tehdy uvedl, že navrhované úpravy by zásadně změnily tvar budovy a památku nepřípustně deformovaly. Developer nyní uvádí, že po dohodě s památkáři zachová vzhled budovy a obnoví například obnažené stropní podhledy v jednotlivých patrech.

Rekonstrukce začne 50 let od zahájení stavby obchodního domu v roce 1972 a potrvá asi rok a půl. Pro veřejnost by se měl znovu otevřít na konci příštího roku.

„Celé přízemí a první patro se uzavřou k 30. dubnu a od 1. května tak již nebude možné vejít do OD Máj z Národní třídy a projít pasáží. Do 15. května budou ještě zpřístupněny obchodní prostory Teska. Počínaje 16. květnem budou uzavřeny všechny vchody do obchodního domu,“ řekl Václav Klán mladší z Amádeus Real, které obchodní dům patří. Firma uvedla, že má pravomocné stavební povolení. Vyklízecí práce podle něj potrvají asi tři týdny a pak si budovu převezme zhotovitel stavby, kterého developerská firma nyní vybírá.