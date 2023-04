V dubnu 1953 opustila brány továrny první sériová Praga V3S

Automobil se vyráběl až do 80. let 20. století. Během té doby prošla Praga V3S jen lehkými modifikacemi, větší změny se uskutečnily až na počátku 80. let, když už se vyráběla v Bratislavských automobilových závodech (BAZ). Poslední vozy vyjely z BAZ v roce 1990. Za 37 let sériové výroby vzniklo zhruba 130.000 vozů. Československá armáda v minulosti používala až 25.000 kusů Pragy V3S, z nichž mnohé převzala i česká armáda.