V Praze dnes začíná festival dokumentů o lidských právech Jeden svět

Pořadatelé ho vybrali kvůli ruské invazi na Ukrajinu, energetické krizi, klimatickým změnám či sociálním nejistotám. Přehlídka v Praze potrvá do 30. března a v dalších 27 městech po republice pak do 2. dubna. On-line budou filmy k vidění od 2. do 16. dubna.