V Praze dnes začíná mezinárodní festival nového cirkusu Cirkopolis

Cirkopolis uvede výběr provokativních i zábavných projektů s přesahem do současného tance, fyzického a vizuálního divadla. Paralelně s diváckým programem se uskuteční tvůrčí workshopy s festivalovými hosty.

Na závěr festivalu Bratři v tricku nechají diváky nahlédnout do Kabinetu žonglérských kuriozit a vezmou je na exkurzi do tajů manipulace s objekty. Díky tomu se dozvědí, že první zmínka o žonglování je 4000 let stará, nebo že obstojný žonglér byl i Leonardo da Vinci. Více informací se nachází na stránkách festivalu.