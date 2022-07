V Praze vzrostla poptávka po kancelářských plochách meziročně o 41 procent

Nájemné u nových budov meziročně vzrostlo o 13 procent. Vyplývá to z údajů sdružení realitních poradenských firem Prague Research Forum (PRF) za druhé čtvrtletí letošního roku.

Celková plocha neobsazených kanceláří byla ve 2. čtvrtletí 313.400 m2, procentuálně stejná jako v prvním čtvrtletí. „Což je dobré znamení,“ uvedla pro ČTK Iva Dřízhalová, vedoucí oddělení kancelářských pronájmů společnosti JLL, která je s firmami CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield a Knight Frank stálým členem PRF. Během sedmi let se neobsazenost pohybovala v rozmezí pět až 15 procent. Úroveň 8,4 procenta se tedy dá považovat za standardní, dodala Dřízhalová.

Nově bylo dokončeno 22.700 m2 nových kancelářských ploch ve dvou budovách, na Praze 8 Dock In Five (20.500 m2) a Košířská brána (2200 m2) na Praze 5. Do konce roku se očekává zhotovení dalších šesti projektů o celkové ploše 28.800 m2. „Prostor pro nové větší moderní projekty na trhu jistě je. Letos očekáváme ještě nižší objem dokončené výstavby, avšak v dalších letech budou dokončeny již započaté větší kancelářské projekty a další výstavba je v různých fázích příprav,“ řekla ČTK Kamila Breen, analytička v oddělení výzkumu trhu JLL.