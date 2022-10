Vánoční smrk na Staroměstském náměstí v Praze bude letos z Ústeckého kraje

Zhruba 25 metrů vysoký a 58 let starý smrk ztepilý roste na obecním pozemku a do soutěže ho přihlásil majitel blízkého domu Petr Kubica z obavy, že by mohl spadnout. „Strom sázel táta, když se narodila moje sestra, takže stáří víme přesně, bylo to před 58 lety. Protože je krásný, napadlo nás s dcerou Valerií, že by byl hezký na Staromák,“ uvedl.