Vedení Prahy 9 je proti ubytovně, kterou chce ve Vysočanech otevřít magistrát

Podle Portlíka zástupci koalice na magistrátu s vedením Prahy 9 o vzniku městské ubytovny nejednali. Avizováno podle starosty ze strany magistrátu bylo dříve to, že v objektu, který magistrát loni koupil od dopravního podniku (DPP), vznikne mimo jiné dočasné ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Proti tomu radnice Prahy 9 nic nenamítá, chce nicméně, aby jí byla část areálu, kterou nyní vlastní Praha, svěřena do správy. Radnice tam chce rozšířit domov pro seniory, který zřizuje a který se nachází v sousedství. O svěření jedná Praha 9 s magistrátem dva roky, dodal starosta.

Město nyní vlastní pět objektů v areálu ve Skloněné ulici, které koupil od DPP. Podle Zábranského je v plánu, že dvě budovy město svěří Praze 9 a ve třech zbylých budou po rekonstrukci bytové domy. Prozatímně, do doby, než bude rekonstrukce zahájena, bude v jedné budově městská ubytovna a ve druhé ubytovna pro ukrajinské uprchlíky.

Městská ubytovna by podle plánů zástupců metropole mohla letos vzniknout i v městském objektu ve Strojírenské ulici na Zličíně. O věci budou stejně jako v případě zřízení ubytovny v ulici Skloněná pražští radní ještě jednat. Do ubytoven by se měli přesunout lidé, kteří nyní obývají čtyři pronajaté hotely. Koncem května bylo ubytovaných asi 180, uvedl Zábranský. Hotelová zařízení město pronajalo v roce 2020, aby zajistilo ubytování stovek lidí bez domova v souvislosti s pandemií covidu-19. Pronájem hotelových zařízení skončí na konci června.