Většina pražských památek bude o Velikonocích otevřená

Někde omezí otevírací dobu. Vyplývá to z informací na webech institucí a z vyjádření jejich mluvčí pro ČTK. Sváteční Velký pátek letos připadá na 7. dubna a Velikonoční pondělí na 10. dubna.

V omezeném režimu bude otevřena katedrála na Pražském hradě. Na Velký pátek ji zájemci mohou navštívit od 09:30 do 16:00, v sobotu bude otevřena v čase 09:30 až 17:00 a na Boží hod velikonoční bude návštěvníkům přístupná od 12:30 do 16:30. Královská zahrada, která je přístupná celoročně, bude k vidění od 10:00 do 18:00.