Vlaky a autobusy Pražské integrované dopravy od neděle změní časy odjezdů

Největší změny cestující čekají po dokončení modernizace další části železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic na linkách ve směru na na jih. Dnes o tom informoval PID v tiskové zprávě. Nový jízdní řád změní od 11. prosince časy odjezdů vlaků po celé republice.

Na pražské železnici se nejvýrazněji změní časy odjezdů vlaků na linkách S9 mezi Lysou nad Labem, Prahou a Benešovem u Prahy, dále R17 z Prahy do Tábora a R49 z Prahy do Benešova u Prahy. Drobné minutové posuny budou i na linkách S7 ve směru z Prahy do Berouna, S2/S22 ve směru Praha - Lysá nad Labem a R41 ve směru Praha - Kolín.