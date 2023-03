Výletní vlaky v Praze a okolí pojedou letos na místa, kam obvykle nejezdí

Projet se budou moct také kompletně opraveným vlakem tzv. cyklohráčkem a připraveny jsou pro ně akce vztahující se k veřejné dopravě. Na své trasy opět vyjedou také cyklobusy. Letošní turistická sezona na železnici v metropoli a jejím okolí začne v sobotu a v neděli 25. a 26. března a potrvá do konce října. Novinářům to dnes řekli zástupci Českých drah (ČD) a Pražské integrované dopravy (PID).

„Výletní vlaky letos pojedou i na méně tradiční místa, než na která byli cestující zvyklí. Bude se to týkat nejen nostalgických parních vlaků, ale i cyklohráčku. Souvisí to především s výlukami. Jsem přesvědčen, že i nové trasy budou atraktivní,“ řekl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

Parní vlaky Párou Prahou a Párou Posázavím budou letos namísto na Smíchově začínat kvůli výlukám v pražských Vršovicích. Pražský parní vlak odsud pojede do Libně a do Roztok u Prahy, kde si lidé budou moci prohlédnout lokomotivu, a následně zpět přes hlavní nádraží do Vršovic. „Po původní trase přes Prokopské údolí a Hostivici pojede vlak pouze v sobotu 8. dubna během velikonočního víkendu,“ řekl Jakub Goliáš z ČD. Posázavský vlak pojede z Vršovic do Davle a dále do Týnce nad Sázavou.