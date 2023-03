Výstava přiblíží v Čechách málo známou organickou architekturu

Ten postupně představí jak významné představitele a témata světové organické architektury, tak i jen velmi málo známé příklady této kapitoly dějin moderní architektury. První ze tří výstav potrvá do 9. července.

Je koncipována jako obsáhlý fotografický atlas rozmanitých forem a tendencí organické architektury, představující stovky příkladů z různých období a zemí od svého počátku až do 70. let 20. století, rozčleněných do tematických a chronologických celků. Klade si za cíl organickou architekturu kategorizovat a ukázat všechny její rozmanitosti. Všechny stavby jsou prezentovány tak, jak je během svých cest zachytil kurátor a publicista Adam Štěch, který se tématu organické architektury věnuje dlouhodobě.