Z Prahy bude od listopadu možné letět přímo pravidelnou linkou do Ománu

Z Prahy bude možné poprvé letět přímo pravidelnou linkou do blízkovýchodního státu Omán. Tamní nízkonákladová letecká společnost SalamAir zřídí od listopadu lety do hlavního města Maskat a sezonně do centra ománské riviéry Salála.