Zemřel spisovatel, překladatel a filozof Jiří Pechar, bylo mu 93 let

Příbramský rodák vystudoval srovnávací historii literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze a do roku 1958 pracoval jako redaktor v nakladatelství Československé akademie věd. Poté byl z politických důvodů propuštěn a přes 30 let se věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání. V 70. a 80. letech přispíval do samizdatových sborníků a revuí.