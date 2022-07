Zoo v pražské Troji by mohla před záplavami chránit protipovodňová stěna

Vybudování adekvátní protipovodňové ochrany zahrady by její ředitel zoo Miroslav Bobek uvítal. Záplavy v letech 2002 a 2013 totiž zoo způsobily velké materiální škody a zapříčinily smrt několika chovaných zvířat. Zoo proti velké vodě nyní chrání val. Na nové místo mimo záplavovou oblast se také přesunuly pavilony obtížně evakuovatelných zvířat.

IPR podobu vyššího zabezpečení zoologické zahrady před velkou vodou řeší v koncepci revitalizace Trojské kotliny. Podle informací na webu této příspěvkové organizace Prahy by projekt měla rada hlavního města schvalovat letos v létě. O protipovodňové ochraně Troje se diskutuje řadu let.

Případná stavba protipovodňové stěny se podle ředitele Bobka dotkne spodní části zoo. Studie, kterou připravil IPR, počítá podle něj mimo jiné se změnou výšky terénu v areálu zahrady. „Bude to znamenat významné předělání celé části zoo přiléhající k této zdi, včetně výstavby nového pavilonu šelem,“ řekl.

Při záplavách v roce 2002 chránil pražskou zoo val z 90. let dimenzovaný na dvacetiletou vodu. Tisíciletou vodu tak nemohl zadržet. O 11 let později se navíc ukázalo, že val neudrží ani dvacetiletou vodu a přetéká dříve. Povodně v roce 2002 způsobily v pražské zoo škodu 232 milionů korun a vyžádaly si život desítek zvířat. Záplavy v roce 2013 způsobily škodu 52 milionů korun.

Z části zoo, která je v záplavové oblasti, se do míst v horní části areálu od doby povodní v srpnu 2002 přesunuly pavilony slonů a hrochů. Evakuace velkých zvířat je podle ředitele Bobka problematická. V roce 2002 tak museli pracovníci zahrady utratit sloního samce Kadíra. Zoo se také na základě zkušeností z let 2002 a 2013 rozhodla pro výstavbu nového pavilonu goril. Lidoopům měla bezpečí zajistit protipovodňová věž vybudovaná při původním pavilonu v nejnižší části zoo. Při záplavách v roce 2002 ale byla věž zcela zatopena a gorily musely být evakuovány. Podobně tomu bylo o 11 let později. Nová expozice, která je největším výstavním prostorem zoo v Troji, se návštěvníkům otevře 28. září.