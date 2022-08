Zvon #9801 pro Prahu je vyčištěn, zvonaři namontovali hlavu a udělali zkoušku

Zvon v tuto chvíli čeká už pouze na převoz do Prahy, který by se měl uskutečnit ještě letos v srpnu. ČTK to řekl Ondřej Boháč, zvoník a předseda spolku Sanctus Castulus, který vznik zvonu inicioval. Peníze iniciátoři vybírají ve veřejné sbírce. Zvon vyrobila rakouská zvonařská dílna Grassmayr z Innsbrucku, která rovněž odlila největší fungující kostelní zvon na světě, který je v rumunské Bukurešti.