Berounská nemocnice investovala 200 milionů do rozšíření artroskopického centra

Artroskopické centrum v berounské nemocnici se otevřelo v roce 2008, jeho kapacity už ale přestáývaly stačit. „V průměru uskutečníme v centru 3700 operací za rok a toto číslo nyní ještě vzroste. Do této doby jsme operovali 20 až 30 pacientů denně, kteří čekali na výkon průměrně tři až pět týdnů od indikace,“ uvedl vedoucí lékař centra Zdeněk Kopečný. Díky novým sálům podle něj již nyní lékaři operují o čtvrtinu pacientů více.

Pro potřeby artroskopického centra slouží oddělení jednodenní péče, které se stará o pacienty před operací a po ní. Jeho lůžková kapacita se rozšířila o 33 lůžek v 16 pokojích a jednom apartmánu. Všechny pokoje jsou vybaveny moderními polohovacími postelemi, sociálním zařízením, televizorem a bezplatným připojením na internet. „Z oddělení jednodenní péče jsou pacienti do 24 hodin propouštěni do domácího ošetření, případně překládáni k rehabilitaci,“ informovala dnes mluvčí nemocnice Petra Horáková.

Rehabilitační nemocnice Beroun investuje i do dalších částí areálu, příští rok chce otevřít psychiatrickou kliniku za více než miliardu korun. Nemocnice je součástí AKESO Holdingu Sotiriose Zavalianise, do nějž patří také nemocnice v Hořovicích na Berounsku, radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice či diagnostické centrum v pražských Nových Butovicích. Zavalianis je stoprocentním vlastníkem skupiny, narodil se v Řecku a do tehdejšího Československa přijel studovat v roce 1984. V minulosti získal titul podnikatele roku ve středních Čechách.