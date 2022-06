Brandýs nad Labem zvýší kvůli sportovní hale a modernizaci čističky úvěr o 100 milionů

Modernizace ČOV si vyžádá téměř 344 milionů, stavba tělocvičny necelých 226 milionů korun. Navýšení úvěru pro investice, jejichž celková výše přesahuje půl miliardy korun, schválili na konci května zastupitelé města. Na část těchto výdajů má město přislíbené dotace, za Brandýs nad Labem-Starou Boleslav to řekla Kateřina Stránská.

Stavební práce na ČOV, pro které město počítá se stomilionovou dotací z ministerstva zemědělství, by mohly být hotové do konce roku 2026. „Zvýší se kapacita čističky a počítá se s její celkovou modernizací, která bezprostředně navazuje na kapacity přijímaných odpadních vod,“ řekl místostarosta Hynek Homolka (Naše Dvojměstí).

Nová tělocvična bude sloužit zejména pro 900 žáků ZŠ Palachova a město má pro její výstavbu přislíbeny dotace z národní sportovní agentury ve výši 60 milionů korun. Plánované vnitřní sportoviště s rozměry 40 krát 25 metrů ve městě doposud chybí. Počítá se i s využitím pro kulturní akce s kapacitou až 200 diváků. „Půjde o modulární prostor, kde bude možné díky mobilním příčkám využívat hned tři tělocvičny naráz. Odpoledne bude sloužit i pro sportovní aktivity místních klubů a spolků a vhodná bude i pro případná sportovní utkání,“ doplnil Homolka. Hotovo by podle něj mělo být do dvou let od zahájení stavby.