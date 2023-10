Cyklistům a chodcům poslouží mezi Zdiby a Klecany nová cyklostezka

Nová stezka nahradí současnou část frekventované vltavské cyklistické cesty v Nábřežní ulici. „Jedná se o výstavbu návazného úseku na již existující cyklostezku z Prahy do Zdib. Cílem je zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců tím, že je oddělíme od silničního provozu,“ uvedl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Celková délka nového úseku bude téměř 800 metrů, tvořit jej bude nová samostatná cyklostezka a navazující rozšíření Povltavské ulice. Stát by měla téměř 13 milionů korun, kraj požádá o evropskou dotaci. Obec převede potřebné pozemky do majetku kraje, poskytne také projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení a zaplatí za vybudování část, kterou nepokryje dotace. V případě, že by se dotaci získat nepodařilo, uskuteční a zaplatí obec a kraj jednotlivé části samostatně, tedy kraj zaplatí cyklostezku, obec pak osvětlení.