Den Jana Kubiše v Panenských Břežanech nabídl uniformy i virtuální realitu

Mezi návštěvníky, kteří si nenechali ujít dopolední část programu, byla i Zdeňka Vojtíšková z pražských Ďáblic. Ráno podle ní slibovalo hezké počasí, a tak se do nedalekých Břežan vypravili s manželem na motorce. V pátek se již byli podívat na rekonstrukci útoku na Heydricha v Libni a dnes je do Břežan přilákala i možnost navštívit vedle památníku v takzvaném horním zámku také dolní zámek, který nacistický pohlavár obýval a který má nyní soukromého majitele. Právě z něj se Heydrich v osudný den vydal do Prahy.