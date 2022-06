Kolín do září dokončí kruhový objezd na silnici vedoucí ke sportovní hale Borky

Silnice se rozšiřuje, vznikají parkovací místa, část chodníku k fotbalovému stadionu, autobusová zastávka, kanalizace a veřejné osvětlení. Stavba by měla být dokončena na začátku září. Stavební práce provádí společnost Halko, město vyjdou na 12,3 milionu korun, informovala ČTK mluvčí města Šárka Hrubá.

Stavební práce provádí firma ve třech etapách, přestavovaný úsek ke sportovištím zůstal průjezdný. „Práce nyní pokračují na druhé etapě, která bude dokončena do 25. června a zahrnuje výstavbu pravé části ke sportovištím fotbalu a atletiky včetně přípravy části kanalizační přípojky pro areál Jiskry,“ uvedla Hrubá. Poslední etapa včetně finálních povrchů by měla být hotová do 4. září.