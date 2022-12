Lidé v Benešově příští rok zaplatí víc za svoz odpadu, zdraží i teplo a voda

Stanovuje to nová odpadová vyhláška, kterou na posledním jednání schválili městští zastupitelé. Kromě svozu odpadu zdraží i teplo a voda, ostatní poplatky zůstanou na dosavadní úrovni, řekl dnes novinářům místostarosta Roman Tichovský (ODS).

Poplatek za odpad se podle něj zvýší o zákonem danou povinnost, kdy roste poplatek za uložení tuny odpadu. „Ostatní zvýšené náklady, za pohonné hmoty a za to, že odpad vozíme do spalovny, jdou k tíži města. Víme, jaká je situace občanů, nechtěli jsme je zatěžovat více, než musíme,“ uvedl Tichovský.

Ostatní místní poplatky se podle něj zvyšovat nebudou, stejné zůstane i nájemné v městských bytech, i když i to by město podle Tichovského potřebovalo zvýšit. Lidé ale musejí počítat s tím, že si v příštím roce připlatí za vodu a za vytápění. Vodné a stočné vzroste zhruba o 14 procent na 106 korun za metr krychlových včetně DPH, za teplo budou lidé od ledna platit 1669 korun za gigajoule místo dosavadních 1250 Kč.

Původní předpokládaná cena tepla byla podle Tichovského přes 2000 korun za gigajoule, díky investici do kogenerační jednotky a smlouvám, které má město uzavřené, se nárůst podařilo o něco zmírnit. „Ale i tak je to samozřejmě rána,“ dodal místostarosta. Poukázal na to, že cena plynu vzrostla sedminásobně a jiné palivo město nemá k dispozici.