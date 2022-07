Lysá nad Labem opravila vilu v Litoli, od září v ní bude školka pro 45 dětí

Některé části vily byly před rekonstrukcí v havarijním stavu. „Stavbaři museli staticky zajistit původní okna, která neměla překlady. V havarijním stavu byla i spodní terasa. Sloupy podpírající balkon byly založeny na cihelných patkách a násyp terasy byl zapřený do obvodového zdiva,“ uvedla Fischerová. Součástí rekonstrukce byla rovněž nová vodovodní a kanalizační přípojka a repliky sloupků na balkoně.

Vila postavená v roce 1913 sloužila do 70. let minulého století k bydlení, pak v ní byla školní jídelna a družina. Po roce 1989 se dostala do soukromých rukou a chátrala, město ji koupilo v roce 2019.