Mladoboleslavská nemocnice začala s modernizací. Ušetří osm milionů ročně

Modernizace by měla být hotová do konce února, nemocnice ji připravovala několik měsíců. „Ceny elektřiny, plynu i tepla prudce rostou, a my tak budeme šetřit ještě více, než jsme původně předpokládali,“ uvedl předseda představenstva nemocnice Ladislav Řípa. Takzvané energetické služby se zárukou (EPC) zákazníkovi přímo ve smlouvě garantují výši dosažených úspor a investice do těchto projektů se tak mohou splácet přímo z peněz ušetřených za energie. Mladoboleslavská nemocnice patří s kutnohorskou nemocnicí a budovou krajského úřadu do prvního balíku nových EPC projektů ve Středočeském kraji.