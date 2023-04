Mnichovo Hradiště začne stavět lávku přes dálnici D10, obnoví spojení města s Horkou

Přemostění dálnice mezi městem a místními částmi Dobrá Voda a Lhotice a Českým rájem vyjde zhruba na 36 milionů korun, většinu nákladů uhradí město z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Architektonický návrh lávky zpracoval Atelier AP architekta Josefa Pleskota. Stavební firma Brex by měla práce dokončit do října, řekl dnes na slavnostním zahájení stavby starosta Jiří Plíhal (Žijeme pro Hradiště).

Místem původně vedla turistická stezka, kterou přerušila stavba dálnice. „Kdysi Zlatá stezka Českého ráje vedla tudy, tady jsou ještě na stromech staré červené turistické značky, které dálnice D10 v roce 1985 přeťala,“ řekl Plíhal. Lávka vytvoří bezpečné spojení s Dobrou Vodou a Lhoticemi, ale také s Bosní či Kněžmostem. Určena bude zejména pěším a cyklistům, kteří se do Mnichova Hradiště aktuálně dostávají po vytížených silnicích.

Oblouková lávka s ocelovou konstrukcí o délce zhruba 50 metrů naváže na osu historické lipové Husovy aleje. Po dokončení lávky se počítá s její obnovou. Do budoucna chce vést město přes lávku také cyklostezku směrem na Český ráj. Za dálnicí začíná turisticky atraktivní Český ráj a Mnichovo Hradiště má být jednou z jeho bran.

Podle obchodně-technického ředitele stavební firmy Brex Ladislava Vodičky potrvají přípravné práce včetně výroby lávky zhruba čtyři měsíce. „Není to úplně jednoduchá konstrukce, jsou tam skružené prvky, je to lávka přes dálnici, takže má vyšší nároky než obyčejná ocelová konstrukce,“ řekl Vodička. Lávka by se podle něj měla osazovat ve druhé půlce srpna. „Samotná montáž lávky je plánovaná na jednu noc, kdy bude muset být dálnice zavřená,“ doplnil. Součástí prací je úprava terénu a vybudování příjezdové cesty.