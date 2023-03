Na D1 po zimě začínají omezení dopravy spojená s rekonstrukcí, která začne v neděli

Při instalaci bude průjezd úsekem v režimu dva plus dva jízdní pruhy, částečně i v režimu jeden plus jeden pruh. „Jde o první fázi opatření. Dopravní režim jízdy se v opravovaném úseku bude s postupem prací měnit,“ uvedla mluvčí společnosti Eurovia, která rekonstrukci úseku provede, Iveta Štočková. Po celou dobu rekonstrukce budou auta jezdit v režimu tři plus tři jízdní pruhy. Pouze v době přestavby dopravního opatření má být provoz omezován dočasně na režim dva plus dva nebo v době nízké intenzity dopravy dva plus jeden, respektive jeden plus jeden jízdní pruh.