Na evangelické faře v Poděbradech si začali vyrábět elektřinu ze slunce

„Elektřina slouží k zajištění provozu fary, ohřívá bojler, ukládá se do baterie a přebytky jdou do sítě,“ řekl Fér. Na přípravě pracovali více než rok. „O fotovoltaice jsme uvažovali již dříve, ale posunula nás možnost získat prostředky z církevních dotací na zelené projekty,“ doplnil. Za ideálního stavu vyrobí elektrárna zhruba šest MWh ročně. Návratnost původně plánovali na zhruba osm až deset let, kvůli nárůstu cen energií v posledních měsících se zkrátila na pár let. Přebytky elektřiny se ukládají do tří vysokonapěťových baterií o celkové kapacitě přes 10,5 kWh.