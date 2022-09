Na vrchu Chlum na Mladoboleslavsku odhalí obnovený památník u Masarykovy Lípy

„Lípa stála na mezi a s kolektivizací a rozoráváním mezí se najednou ocitla uprostřed pole, kde byla pro JZD nepohodlná a hrozilo, že bude muset jít dolů,“ popsal další osud stromu Šimůnek. Díky iniciativě místních ale strom přežil až do 80. let, kdy do něj udeřil blesk. Ze zničeného stromu však vyrašil podle Šimůnka nový, který dnes má zhruba deset metrů.