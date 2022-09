Mladá Boleslav chce opravit chátrající kostel v Bukovně z evropských dotací

V letech 2012 a 2013 se povedlo opravit střechu hlavní lodi a kostelní věže, do sbírky na opravu přispěli i místní. Stav kostela je ale nadále špatný. „O opravu se snažíme dlouhodobě, nechceme, aby dominanta obce úplně zchátrala, církev na další údržbu nemá prostředky a momentálně pracujeme na převodu do našeho vlastnictví,“ řekl starosta Bukovna Petr Holman (Volba pro Bukovno a Líny). Obec chce kostel využívat pro pořádání společenských akcí, zachová ho i pro církevní obřady.

Mladá Boleslav bude moci do roku 2027 čerpat dotace z programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI). Do mladoboleslavské oblasti spadá i 62 okolních obcí v okolí, které se mohou do investic zapojit. „Oslovili jsme všechny obce, abychom znali jejich priority a záměry, co v příštích letech chystají a v čem bychom jim z evropských peněz mohli pomoci,“ uvedl náměstek primátora Mladé Boleslavi Jiří Bouška (ANO+Volba pro Mladou Boleslav).