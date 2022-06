Na zámku Kačina se o víkendu uskuteční divadelní festival Makačíno

Jan Rudolf Chotek nechal Kačinu postavit jako své reprezentační sídlo v letech 1806 až 1824. Stavba je zasazena do rozsáhlého parku založeného roku 1789. Chotkové žili na Kačině a v nedalekých Nových Dvorech až do roku 1911, kdy jejich zdejší větev vymřela. Za druhé světové války zámek okupovali příslušníci Hitlerovy mládeže, v posledním roce války pak jednotky nacistických SS. V roce 1950 byl zámek předán do užívání zemědělskému muzeu, které v něm nabízí několik prohlídkových tras.