Nemocnice v Nymburce plánuje nový pavilon pro urgentní příjem

Loni spustila nemocnice urgentní příjem a připravuje pro něj stavbu nového pavilonu. Z evropské dotace získala 150 milionů na výstavbu nového oddělení ARIP a modernizaci přístrojů. ČTK to řekla jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková. Nemocnice si ve čtvrtek slavnostním programem připomněla 140 let od zahájení svého provozu.

„Hotová je modernizace zázemí zdravotnického personálu gynekologicko-porodnického oddělení, centrální sklady a lékařské pokoje v pavilonu J, rekonstrukce a zateplení administrativní budovy N, aktuálně probíhá rekonstrukce prostor ambulantního provozu budov B, C a D a rekonstrukce prostor pro provoz oddělení patologie,“ řekla Gvoždiaková. Připravovaná demolice starých budov bývalé kuchyně a kotelny má uvolnit prostor pro nový pavilon urgentního příjmu, ten by mohl být postaven do pěti let. K investicím od města přidala nemocnice vlastní peníze, za ně například rekonstruovala oddělení následné péče.