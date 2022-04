Otevřená věznice v Jiřicích funguje pátý rok. Recidiva vězňů je zatím 11procentní

Úspěšný návrat do společnosti má za sebou 89 procent z nich, 11 procent se po propuštění dopustilo recidivy a vrátilo se do vězení. Momentálně si trest v otevřené věznici odpykává 27 vězňů, uvedla na dotaz ČTK vedoucí oddělení otevřené věznice Hana Prokopová.

Jediným kritériem, které musí vězeň pro přeložení do otevřené věznice splňovat, je jeho zařazení do věznice s ostrahou v nízkém stupni zabezpečení. Vězeň by tady měl ideálně strávit zhruba 1,5 roku před svým propuštěním na svobodu, minimální doba je stanovena na šest měsíců.